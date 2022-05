KGF Chapter 2 Collection: 'केजीएफ चैप्टर 2' ने छुड़ाए बॉलीवुड फिल्मों के छक्के, क्या ईद की छुट्टी का मिलेगा फायदा?

नई दिल्ली: अजय देवगन की 'रनवे 34' और टाइगर श्रॉफ की 'हीरोपंती 2' बेशक सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है, लेकिन कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार यश (Superstar Yash) को इस बात से जरा सा भी फर्क पड़ता नहीं दिख रहा. फिल्म 'केजीएफ चैप्टर 2 (KGF Chapter 2)' ने दुनियाभर में तहलका मचाकर रख दिया है. हर शख्स यश की दमदार एक्टिंग की तारीफ कर रहा है. इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर लोगों की जुबां तक बस फिल्म 'केजीएफ चैप्टर 2 की ही चर्चा हो रही है.

फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया तहलका

वहीं, फिल्म लगातार सिनेमाघरों में धूम मचा रही है. सुपरस्टार यश की आंधी अपने साथ सभी को उड़ाकर ले गई है. फिल्म का दूसरा पार्ट पहले पार्ट से भी ज्यादा कामयाब रहा है और फिल्म ने पैन इंडिया जबरदस्त बिजनेस किया है. फिल्म को रिलीज हुए तीन हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन फैंस के बीच रॉकी भाई का क्रेज कम होने का नाम नहीं ले रहा.

'केजीएफ चैप्टर 2' को मिलेगी ईद की छुट्टी का फायदा?

अब फिल्म का सोमवार का कलेक्शन सामने आ चुका है. हालांकि शुक्रवार की अपेक्षा सोमवार की कमाई में 15 से 20 फीसदी की कमी देखी गई है, लेकिन आज ईद के मौके पर फिल्म के कलेक्शन में बढ़ोतरी तय मानी जा रही है. फिल्म पहले ही 350 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है और आमिर खान की ‘दंगल’ के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया था.

सोमवार का कलेक्शन सामने आ चुका है

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने एक ट्वीट कर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की जानकारी दी है.

#KGF2 is all set to emerge 2ND HIGHEST GROSSING *HINDI* FILM... Also, #Eid holidays will expedite its journey towards ₹ 400 cr... ALL TIME BLOCKBUSTER... [Week 3] Fri 4.25 cr, Sat 7.25 cr, Sun 9.27 cr, Mon 3.75 cr. Total: ₹ 373.33 cr. #India biz. #Hindi pic.twitter.com/3dokKBvW8p

taran adarsh (@taran_adarsh) May 3, 2022