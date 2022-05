KGF 2 On OTT: अब यश की फिल्म के लिए नहीं देना होगा रेंट, मेकर्स ने किया ये बड़ा ऐलान

नई दिल्ली: कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार यश (Superstar Yash) की फिल्म 'केजीएफ चैप्टर 2 (KGF Chapter 2)' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा कर रख दिया था. सुपरस्टार यश की आंधी अपने साथ सभी को उड़ाकर ले गई थी. फिल्म का दूसरा पार्ट पहले पार्ट से भी ज्यादा कामयाब रहा है. फिल्म को रिलीज हुए काफी समय हो गया है लेकिन अब भी इस फिल्म की ताबड़तोड़ कमाई जारी है. फिल्म ने 1230 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है.

अब फिल्म देखने के लिए नहीं देने होंगे अतिरिक्त पैसे

थिएटर्स में धमाल मचाने के बाद फिल्म ओटीटी पर स्ट्रीम हो चुकी है, लेकिन अभी तक लोग इस फिल्म को ओटीटी पर देखने के लिए अतिरिक्त पैसे दे रहे हैं. इसी बीच अब यश और 'केजीएफ' के फैंस के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है.

इस फिल्म को ओटीटी पर देखने के लिए अब दर्शकों को रेंट नहीं देना होगा. अब तक प्राइम वीडियो के अर्ली एक्सेस रेंटल मॉडल के तहत दर्शक इस फिल्म को अतिरिक्त पैसे देकर देख पा रहे हैं. यह सुविधा उन दर्शकों के लिए भी है, जिनके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है.

3 जून को ओटीटी पर स्ट्रीम हो रही है फिल्म

अब जल्द ही फिल्म को अमेजन प्राइम वीडियो पर पैसे दिए बिना भी देखा जा सकेगा. इस बात की जानकारी हाल ही में अमेजन की तरफ से वीडियो शेयर करके दी गई है. यश की फिल्म 3 जून को अमेजन पर स्ट्रीम होने जा रही हैं. इस खबर के सामने आते ही फैंस की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रह गया है.

Join Rocky on his journey to rule the world!!#KGF2onPrime, streaming from June 3 pic.twitter.com/m2dAaqxomE

amazon prime video IN (@PrimeVideoIN) May 31, 2022