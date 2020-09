Bollywood drugs racket: दीपिका के डिप्रेशन को कंगना ने ड्रग्स का नतीजा बताया

मुंबई: बॉलीवुड (Bollywood) में फैले ड्रग्स रैकेट (Drugs racket) के जाल में दीपिका पादुकोण (Deepika padukone), सारा अली खान (Sara ali khan), श्रद्धा कपूर (Shraddha kapoor) जैसी कई बेहद फेमस अभिनेत्रियों के नाम सामने आने के बाद कंगना रनौत का यह दावा सच साबित होता हुआ दिख रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपनी आंखों से बॉलीवुड की कई नामचीन हस्तियों को ड्रग्स लेते हुए देखा है.

दीपिका पर कंगना की प्रतिक्रिया

बॉलीवुड ड्रग्स रैकेट में दीपिका पादुकोण का नाम उछलने के बाद कंगना ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने ट्वीट करते हए कहा कि 'अवसाद, नशीली दवाओं के दुरुपयोग का परिणाम है. जिस कथित उच्च समाज में अमीर स्टार बच्चों के उत्तम दर्जे का होने का दावा किया जाता है और उनकी अच्छी परवरिश होती है, वह अपने मैनेजर से पूछते हैं- माल है क्या?'

अवसाद के बहाने दीपिका पर व्यंग्य कर रही थीं कंगना

कंगना रनौत ने अवसाद यानी डिप्रेशन का जिक्र करके दीपिका पादुकोण पर व्यंग्य किया है. दरअसल कुछ दिनों पहले दीपिका ने डिप्रेशन का जिक्र करते हुए Repeat After Me सीरिज ट्विटर पर चलाई थी. बॉलीवुड सितारों के डिप्रेशन पर आधारित दीपिका की इस सीरिज की सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हुई थी. दीपिका की #RepeatAfterMe बहुत समय तक ट्विटपर ट्रेंड करती रही थी. अब कंगना ने दीपिका की इसी Repeat After Me सीरिज का मजाक उड़ाया है.

कंगना ने यह साबित करने की कोशिश की है कि दीपिका जैसे सितारों का डिप्रेशन ड्रग्स लेने का नतीजा है. कंगना ने इसीलिए लिखा कि 'रिपीट आफ्टर मीः डिप्रेशन ड्रग्स लेने का एक परिणाम है. तथाकथित हाई सोसायटी बड़े स्टार के बच्चे जो क्लासी होने का दावा करते हैं और अच्छी परवरिश पाते हैं, अपने मैनजेर से पूछते हैं, माल है क्या?'

ड्रग्स लॉबी के पाकिस्तान कनेक्शन पर उठाया सवाल

कंगना रनौत ने बॉलीवुड में ड्रग्स के बढ़ते प्रचलन को दुश्मन देश की साजिश करार दिया. उन्होंने अपने एक दूसरे ट्वीट में लिखा कि 'नार्कोटेररिजम जो हमारे राष्ट्र और पड़ोसी देशों में स्वार्थी लोगों द्वारा हमारे युवाओं को नष्ट करने और हमारे भविष्य को व्यवस्थित रूप से बर्बाद करने के लिए उकसा रहे हैं. आज हमारे सामने यह सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है. क्या हम इस पर विचार करने के लिए तैयार हैं?'

Narcoterrorism which is being unleashed upon us by vested interests within our nation and neighbouring countries to destroy our young population and systematically ruin our future, is one of the biggest challenges that we face today. R we ready to take it head on? #Narcoterrorism

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) September 21, 2020