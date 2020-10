22 अक्टूबर 1947, काला दिवस : कश्मीर में भारी खूनखराबे का इतिहास

नई दिल्ली: कश्मीर में अमन और चैन का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान है. आज से नहीं बल्कि 73 साल पहले से ही पाकिस्तान ने कश्मीर में खून खराबे की साजिशें शुरू कर दी थीं. 22 अक्टूबर 1947 के दिन कश्मीर पर कब्जे की नीयत से पाकिस्तान की सेना ने कबायली हमलावरों के साथ मिलकर कश्मीर में आक्रमण किया था. और कश्मीर में भारी खूनखराबा किया था. आज भारत में पाकिस्तान समर्थित हिंसा और आतंकवाद के खिलाफ इस दिन को काला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है.

कश्मीर पर पाकिस्तान के 73 साल पुराने पाप की गवाही पूरा देश दे रहा है. 22 अक्टूबर 1947 यही वो तारीख थी, जब पाकिस्तानी सेना ने कबायलियों के साथ मिलकर कश्मीर पर हमला बोल दिया था. हमलावरों ने कश्मीर में कत्ले आम मचा दिया था. भयंकर लूटमार की गई थी. महिलाओं के साथ बदसलूकी हुई.

इस सबका जिम्मेदार पाकिस्तान था, जिसने अपनी सेना को कबायली हमलावरों के साथ कश्मीर को लहूलुहान करने के लिए भेजा था. कश्मीर में पाकिस्तान के हमले के आज 73 साल बीत गए हैं और भारत 22 अक्टूबर को घाटी में पाकिस्तान की हिंसा और आतंकवाद की साजिशों के ख़िलाफ काला दिवस के रूप में मना रहा है. इस मौके पर श्रीनगर में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने हिस्सा लिया.

22Oct,1947 is #BlackDay; at the same time it is also the moment of history for us to make both the elderly & the younger generation aware that Pakistan did not only shed the blood of the people & Kashmiriyat,it tried to divide us, which we have failed with our unity & goodwill:LG pic.twitter.com/KbJDSLnBgO

