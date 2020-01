कश्मीर की आवाम को केंद्र की योजनाएं समझाएंगे 36 मंत्री

नई दिल्लीः कश्मीर और कश्मीरियत के बीच सरकार की मंशा और योजनाओं के प्रचार के लिए केंद्र सरकार ने जरूरी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं. इसके साथ ही घाटी में हालात सामान्य होने के दौर के बीच स्थिति का जायजा भी लिया जाएगा. इसके लिए प्लान बनाया गया है कि केंद्र सरकार के 36 मंत्री 18 से 25 जनवरी तक जम्मू और कश्मीर का दौरा करेंगे. ये मंत्री सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर के लिए चलाई जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों को आम लोगों के बीच पहुंचाएंगे. सरकार का उद्देश्य है कि कश्मीरी लोगों के बीच उन योजनाओं की जानकारी पहुंचे जिन्हें आर्टिकल 370 के प्रावधानों को हटाने के बाद शुरू किया गया है.

विपक्ष के दुष्प्रचार के खिलाफ अभियान

दरअसल, इस समय विपक्ष लगातार केंद्र सरकार को अनुच्छेद 370 के खिलाफ या कभी नागरिकता कानून के मुद्दे पर घेरने की कोशिश में जुटा हुआ है. ऐसे में सरकार ने फैसला लिया है कि वह विपक्ष के एजेंडे के खिलाफ अपना पक्ष रखेगी और लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जाएगी. दौरे पर जाने वाले मंत्री कश्मीर पर विपक्ष के दिए गए बयानों को भी खारिज करेंगे, साथ ही यह बताएंगे कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने का फैसला स्थानीय निवासियों को हित में है. जम्मू और कश्मीर में अफवाह है कि उनकी जमीनें छीन ली जाएंगी, साथ ही लोगों का रोजगार भी छीन लिया जा रहा है.

36 Union Ministers to visit Jammu & Kashmir from 18th-25th January to spread initiatives & policies of the government with regard to development of the UT & people, especially in the last 5 months, after the abrogation of Article 370 & bifurcation of J&K into Union Territories.

