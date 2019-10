ये है कश्मीरी आतंकियों का असली चेहरा

नई दिल्ली: मजहब के नाम पर आतंक फैलाने वालों का असली चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया है. कहा जाता है कि जन्नत का दूसरा नाम कश्मीर है, लेकिन जम्मू-कश्मीर में दहशतगर्दी के कारनामे से ये साबित हो गया कि आतंकियों को किसी मजहब की परवाह नहीं है. इसबार आतंकियों ने 6 प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया है.

इन्होंने कश्मीर का रुख करने से पहले ये कभी नहीं सोचा होगा कि उनका इस दुनिया में आखिरी दौरा हो जाएगा. ममता सरकार के दुशासन से निजात पाने के लिए उन्होंने मुस्लिम बहुल कश्मीर में जाना मुनासिब समझा होगा. उन्हें भला क्या मालूम था, कि उनका ये फैसला उनके लिए मौत का जाल बुन रहा है. और उन्हें मौत के मुंह में ढकेल देगा.

दरअसल, जम्मू-कश्मीर में एक बार फिर से आतंकवादियों ने कायराना हरकत को अंजाम दिया है. मंगलवार को आतंकियों ने कुलगाम में 5 प्रवासी मजदूरों की हत्या कर दी. मारे गए सभी मजदूर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के रहने वाले थे. और करीब एक महीने पहले ही वो कश्मीर में काम करने गए थे.

आतंकियों की इस करतूत से से हर हिंदुस्तानी के सीने में गुस्से की आग धधक रही है. जम्मू-कश्मीर पुलिस के मुताबिक आतंकी हमले में एक अन्य मजदूर भी गंभीर रूप से जख्मी है. उधर, जैसे ही सभी मजदूरों के परिजनों को उनकी मौत की खबर मिली. पूरे गांव में मातम छा गया और चीख पुकार मच गई. जानकारी के अनुसार आतंकियों ने 6 मजदूरों को सामने खड़ा करके गोलियों से भून दिया. जिसके बाद उन्होंने सभी मजदूरों को मृत जानकर वहां से फरार हो गए. इस हमले में 5 मजदूरों की मौक पर ही मौत हो गई, जबकि 1 की हालत गंभीर है. वह जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है. लेकिन पाकिस्तान को इन आंसुओं की कीमत हर हाल में चुकानी पड़ेगी.

परिजनों के मुताबिक ये मजदूर करीब 25-26 दिन पहले ही जम्मू-कश्मीर गए थे. उन्होंने बताया कि हम गरीब हैं, इसीलिए हमने सोचा कि काम के जरिए हमारा पेट भरेगा, लेकिन वो लोग वापस ही नहीं आए.

आतंकियों ने इस कायराना हमले को उस दिन अंजाम दिया. जिस दिन यूरोपीय सांसदों का एक 27 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जम्मू-कश्मीर के दौरे पर है. उधर, मजदूरों की हत्या को लेकर भाजपा ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया है. जम्मू-कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा है कि पाकिस्तान के इशारे पर कश्मीर को कब्रिस्तान बनाने की साजिश हो रही है. लेकिन पाकिस्तान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी.

पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी मजदूरों की मौत पर दुख जताया है. ममता ने ट्वीट कर कहा कि 'कश्मीर में नृशंस हत्याओं पर गहरा दुख है. आतंकी हमले में मुर्शिदाबाद के 5 मजदूरों की जान चली गई है. दुख की इस घड़ी में पीड़ित परिवार की हर संभव मदद की जाएगी.'

We are shocked and deeply saddened at the brutal killings in Kashmir. Five workers from Murshidabad lost their lives. Words will not take away the grief of the families of the deceased. All help will be extended to the families in this tragic situation

— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) October 29, 2019