एम्स का डॉक्टर भी निकला कोरोना पॉजिटिव, परिवार की भी हो रही है जांच

नई दिल्लीः राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना का प्रकोप फैलता ही जा रहा है. यहां तेजी से इसके मामले बढ़ रहे हैं. तबलीगी जमात के लोगों के पॉजिटिव मामले के बाद मामलों की संख्या काफी बढ़ी है. अब इस चपेट मे डॉक्टर भी आ रहे हैं. दिल्ली एम्स के एक रेजिडेंट डॉक्टर में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है. हालांकि, उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी. डॉक्टर के संपर्क में आए सभी लोगों को क्वारनटीन करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. इससे पहले दिल्ली के 6 डॉक्टर कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं.

एक को मरीज के संपर्क में आने से हुआ कोरोना

कल ही दिल्ली सरकार के एक हॉस्पिटल के दो डॉक्टर कोरोना से संक्रमित हुए थे. इसमें एक डॉक्टर कोरोना मरीजों का इलाज कर रहा था. वह मरीज के संपर्क में आकर वह संक्रमित हो गया. इसके अलावा एक महिला डॉक्टर, जो दुबई से लौटी थी, वह कोरोना पॉजिटिव मिली. दोनों को आइसोलेट कर दिया गया है. साथ ही संपर्क में आए लोगों को क्वारंटाइन किया गया है.

A resident doctor of the Physiology Department of All India Institute Of Medical Science (AIIMS), Delhi has tested positive for #COVID19. He is admitted to the new private ward for further evaluation and multiple testing. His family will also be screened: AIIMS Sources pic.twitter.com/Yz09DHkV6M

