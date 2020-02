शाहीन बाग: आरिफ मोहम्मद खान बोले, 'सड़क जाम करके विचार थोपना भी आतंकवाद'

दिल्ली: शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध हो रहे प्रदर्शन पर कारल के राज्यपाल ने निशाना साधा है. उन्होंने इसे आतंकवाद से जोड़ दिया. आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि लोग सड़कों पर बैठे हैं और अपने विचार दूसरों पर थोपने के लिए आम जन-जीवन को बाधित कर रहे हैं जोकि आतंकवाद का एक रूप है.

'भारतीय छात्र संसद' को किया संबोधित

नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में भारतीय छात्र संसद का शुभारंभ गुरुवार को को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किया था. शुक्रवार को केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान दोपहर के सत्र में बतौर मुख्य अतिथि यहां पहुंचे थे. उनके सत्र का विषय था, 'आतंकवाद का मुकाबला, विद्रोह और नक्सलवाद, कारण और चुनौती'.

Kerala Governor Arif Mohammad Khan, in Delhi: On any piece of legislation passed by Parliament or on any policy of the govt, you have every right to differ with the govt or with any individual or group and that right must be respected. There is no problem there...(1/2) pic.twitter.com/RiajdkRSuQ

— ANI (@ANI) February 21, 2020