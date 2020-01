'पक्के कांग्रेसी थे हाजी मस्तान-करीम लाला, चुनाव में करते थे मदद'

मुंबईः अभी संजय राउत इंदिरा गांधी पर बयान देकर पीछे हटे ही थे कि इस मामले पर एक और बवंडर सामने आ गया है. दरअसल अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान उर्फ सुल्तान मिर्जा के गोद लिए बेटे ने संजय राउत की बात का समर्थन कर दिया है. हाजी मस्तान के बेटे सुंदर शेखर उर्फ सुलेमान मिर्जा हैं. उन्होंने गुरुवार को कहा कि संजय राउत ने जो बोला, अच्छा बोला, सही बोला.

Sundar Shekhar, adopted son of don Haji Mastan: Sanjay Raut (Shiv Sena leader) is right. Indira Gandhi used to meet him (Karim Lala). Many other leaders also used to visit. Haji Mastan was a businessman. Balasaheb Thackeray too was a good friend of Haji Mastan. pic.twitter.com/Vqa4sc7spu

— ANI (@ANI) January 16, 2020