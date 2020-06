कोरोना वायरस: बढ़ते कहर के बीच केजरीवाल और अमित शाह के बीच बड़ी बैठक

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है. इससे लोगों में भय और सरकार में चिंता बढ़ गयी हैं. बीते 24 घंटे के दौरान दिल्ली में 2137 पॉजिटिव मामले आए हैं. दिल्ली में अब तक, एक दिन में सामने आई कोरोना पॉजिटिव लोगों की सबसे बड़ी संख्या है.

दिल्ली में कुल संक्रमितों की संख्या 36 हजार 824 हो गयी है. बढ़ती समस्या पर गृहमंत्री अमित शाह अब एक्शन मोड में आ गए हैं. दिल्ली की केजरीवाल सरकार के ढीले पड़ते तेवरों के बीच खुद दिल्ली को बचाने के लिए गृहमंत्री अमित शाह आगे आ गए हैं. उन्होंने अरविंद केजरीवाल के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक बुलायी है.

Home Minister, Shri @AmitShah and Health Minister, @drharshvardhan to hold meeting with @LtGovDelhi, CM Delhi & members of SDMA to review situation in the capital regarding COVID-19 tomorrow, 14th June at 11 am.

Director AIIMS and other senior officers would also be present.

