Turkey को भारत की दो टूक, दूसरे देशों की संप्रभुता का सम्मान करना सीखें

नई दिल्लीः इस वक्त तुर्की के राष्ट्रपति (Turkish President) हर ओर टकराव का रुख रख रहे हैं. भारत के प्रति भी उनका नजरिया ठीक नहीं देखा जा रहा है. खासतौर पर नाजुक कश्मीर मसले पर वह वक्त-वक्त पर टिप्पणी करते रहे हैं. एर्दोगन (Erdogan) ने एक बार फिर कश्मीर राग अलापा जिस पर भारत ने उन्हें दो टूक जवाब दिया है.

जानकारी के मुताबिक, भारत ने तुर्की के राष्ट्रपति (Turkish President) एर्दोगन (Erdogan) के एक भाषण पर कड़ी आपत्ति जताई है. एर्दोगन (Erdogan) यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली (united nations general assembly) में भाषण दे रहे थे. इस दौरान उन्होंने कश्मीर (Kashmir) को लेकर बयान दिया. भारत ने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है.

संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया जाएगा. पूरी तरह से अस्वीकार्य है. उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि तुर्की को अपनी नीतियों पर ध्यान देना चाहिए.

संप्रभुता का सम्मान करना सीखे तुर्की

टीएस तिरुमूर्ति ने एक ट्वीट में कहा, "हमने जम्मू और कश्मीर (Indian UT ) पर तुर्की (Turkey) के राष्ट्रपति की टिप्पणी देखी है. वो भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं. यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है." उन्होंने आगे लिखा है, "तुर्की को अन्य देशों की संप्रभुता का सम्मान करना सीखना चाहिए और अपनी नीतियों को और अधिक गहराई से प्रतिबिंबित करना चाहिए."

We have seen remarks by President of Turkey on Indian UT of Jammu & Kashmir. They constitute gross interference in India’s internal affairs and are completely unacceptable. Turkey should learn to respect sovereignty of other nations and reflect on its own policies more deeply.

