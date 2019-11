LIVE: राम मंदिर पर फैसला थोड़ी ही देर में, जानिए सारी खबरें एक साथ केवल यहां

9 नवम्बर 2019, 09:04 बजे

दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस आईडी शुक्ला ने जानकारी दी है कि राम मंदिर पर फैसले से पहले अर्द्धसैनिक बलों की मदद से राष्ट्रीय राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है. सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.

ID Shukla, Joint CP: Delhi Police has taken appropriate security measures with the help of paramilitary, ahead of the #AyodhyaVerdict. There is no question of any mishappening, be it the security of Supreme Court, High Court or the security of a VIP-VVIP, it cannot be breached. pic.twitter.com/HlsZQV1mn3

— ANI (@ANI) November 9, 2019