आप अकेले नहीं हो, 130 करोड़ जनता एकसाथ है- पीएम मोदी

नई दिल्ली: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार सुबह लॉकडाउन की स्थिति में देश के लोगों को संबोधित किया. मोदी ने एक वीडियो संदेश साझा करके राष्ट्रवासियों के लिए संदेश जारी किया.

Today when crores of ppl are inside homes, then some of us may think how will they fight this battle against #COVID19 alone. Such questions might come up in your mind? But please remember, none of us is alone. The strength of 130 crores of Indians is with each one of us: PM Modi pic.twitter.com/sZKNEnaP5y

— ANI (@ANI) April 3, 2020