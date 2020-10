राष्ट्रपति-PM Modi ने देश को दी शुभकामनाएं, कहा-शुभ विजयदशमी

नई दिल्लीः Corona महामारी के बीच देश विजयदशमी-दशहरे का पर्व मना रहा है. इस मौके पर राष्ट्रपति Ramnath kovind और PM Modi ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं. हालांकि Corna के कारण इस साल कोई बड़ा आयोजन नहीं हो रहा है, लेकिन घरों में नवमी की पूजा और श्रीराम पूजा का आयोजन हो रहा है.

राष्ट्रपति ने दी शुभकामनाएं

राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद (Ramnath Kovid) ने इस दौरान कोरोना वायरस संक्रमण (Coronavirus) का जिक्र करते हुए कामना की कि यह त्‍योहार महामारी के प्रभाव से सबकी रक्षा कर देशवासियों में समृद्धि और खुशहाली का संचार करे. इसके अलावा गृहमंत्री अमित शाह व कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी देशवासियों को दशहरा की बधाई दी है.

Greetings and good wishes to fellow citizens on Dussehra. This festival symbolises the triumph of good over evil. May this festival of joy and happiness protect us from the evil effects of the ongoing pandemic and bring prosperity and affluence to the people of the country.

