महाराष्ट्र की उद्धव सरकार में गठबंधन की सबसे बेचारी पार्टी है कांग्रेस

मुबंई: अब पिछले दिनों कांग्रेस के एक विधायक संग्राम थोपाट को मंत्रिमंडल में जगह न दिए जाने के बाद उनके समर्थकों ने पार्टी कार्यालय में ही तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी. समर्थकों के इस अति-उत्साही रवैये के बाद कांग्रेस विधायक ने अपने चाहनेवालों की गलतियों पर शर्मिंदगी जाहिर की. उन्होंने कहा कि पार्टी दफ्तर में जो भी हुआ वह गलत है और वे इसकी निंदा करते हैं.

इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी आलाकमान ने जो भी निर्णय लिया है वह उससे सहमत हैं और आगे भी रहेंगे. कांग्रेस विधायक संग्राम थोपाट के समर्थकों ने उन्हें मंत्रीपद दिए जाने की मांग पर पार्टी के दफ्तर में हंगामा करना शुरू कर दिया था.

Sangram Thopat,Congress MLA on Congress office vandalized allegedly by his supporters after he was not made a minister:What has happened is wrong and condemnable. Whatever decision leadership arrived on I agreed to that and I will agree with it in future too. #Maharashtra pic.twitter.com/iwTkiLWyuG

— ANI (@ANI) January 1, 2020