कांग्रेस का सबसे वरिष्ठ विधायक भाजपा में शामिल, सत्ता संघर्ष में कांग्रेस की हार

भोपाल: मध्य प्रदेश कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ विधायक बिसाहू लाल सिंह ने इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थाम लिया है. उन्होंने कांग्रेस पर उपेक्षित करने का आरोप लगाया. बिसाहूलाल ने कहा कि 'इंदिरा गांधी जी के समय मैं और कमल नाथ जी एक साथ कांग्रेस मे आये थे. मध्य प्रदेश का सबसे वरिष्ठ विधायक होने के बावजूद मेरी उपेक्षा की गई. कांग्रेस पार्टी के काम करने के तरीके से मैं बहुत दुखी हूं.'

शिवराज सिंह चौहान हमारे नेता- बिसाहू लाल

बिसाहूलाल सिंह ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान हमारे नेता हैं और हम उनके संपर्क में बने हुए हैं. मध्य प्रदेश का सबसे वरिष्ठ विधायक होने के बावजूद मेरी उपेक्षा की गई. मेरे क्षेत्र में अपने पसंद के अधिकारियों की तैनाती कर मुझे प्रताड़ित किया गया. कांग्रेस पार्टी के काम करने के तरीके से मैं बहुत दुखी हूं. मैं किसी के दबाव मे नहीं हूं और अपनी स्वेच्छा से इस्तीफा दे रहा हूं. मैं गरीबों और किसानों के नेता शिवराज सिंह चौहान जी के साथ हूं.

कांग्रेस ने मानी हार

Laxman Singh,Congress: Whatever happened let it be. Now we should be ready to sit in the opposition. In the future, Congress again will form the government. I don't think there will be much number game. We will meet the Chief Minister and discuss it. #MadhyaPradesh pic.twitter.com/TliYRpi5rl

