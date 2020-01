उद्धव ठाकरे ने JNU हमले को बताया मुंबई हमले के समान

मुंबई: JNU में हुई हिंसा पर राजनीतिक दलों की ओर से बयानबाजी जारी है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इसकी तुलना मुंबई हमले से कर दी. उन्होंने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि जिस तरीके से छात्रों पर हमला किया गया है उससे ये बिल्कुल मुंबई हमले के समान लगता है. मैंने टीवी पर जो तस्वीरें देखीं उनसे स्पष्ट हो गया है कि इस हमले के पीछे किसकी साजिश है.

बिल्कुल बदल गये हैं उद्धव

#WATCH Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray on JNU violence: What was the need for attackers to wear masks? They were cowards. I was watching on TV and it reminded me of the 26/11 Mumbai terror attack. I will not tolerate such attacks in Maharashtra pic.twitter.com/LR1kpctk8K

— ANI (@ANI) January 6, 2020