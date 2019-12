गोरखपुर में बोले योगीः तेजी से हो रही नुकसान की भरपाई

गोरखपुरः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे. राजकीय जुबिली इंटर कॉलेज में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने नागरिकता कानून के खिलाफ हुए प्रदर्शनों में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को एक बार फिर आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि प्रदर्शनों के दौरान किए गए नुकसान की भरपाई की कार्रवाई युद्ध स्तर पर हो रही है.

सीएम योगी ने कहा, 'कुत्सित मंशा के साथ जिसने भी पब्लिक प्रॉपर्टी को आग लगाई है उस नुकसान की भरपाई भी उसी से होगी. प्रॉपर्टी की भरपाई की यह कार्रवाई युद्ध स्तर पर हो रही है. उन्होंने यह भी कहा कि विकास की सकारात्मक सोच के माध्यम से समाज के प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाना और राष्ट्रीय जीवन में भी समृद्धि लाकर भारत को एक महाशक्ति बनाने की कोशिश केवल सरकार की ही नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक और प्रत्येक संस्था की जिम्मेदारी होनी चाहिए.

CAA हिंसा: दंगाइयों पर योगी सरकार का सख्त एक्शन जारी

'कानून के बारे में जागरूक करेें शिक्षण संस्थान'

योगी ने कहा कि हमें यह मालूम होना चाहिए कि सरकार का बनाया गया कानून किस प्रकार का है. उन्होंने कहा, 'हमारी शिक्षण, प्रशिक्षण संस्थाओं, मेडिकल, टेक्निकल यूनिवर्सिटी के सभी विद्यार्थियों को इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए. उन्होंने कहा समाज के बीच जाकर औरों को कानून के बारे में समझाना सभी का दायित्व है.

UP Chief Minister Yogi Adityanath in Gorakhpur: Government has decided that those who had damaged the public property will compensate for it and action in this regard has been taken on a war footing pic.twitter.com/tqYMIt0G1X

— ANI UP (@ANINewsUP) December 28, 2019