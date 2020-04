CM की कुर्सी बचाने के लिए खुद ही परेशान हैं उद्धव, ..कि फडणवीस ने कह दी ये बड़ी बात

नई दिल्ली: महाराष्ट्र में राज्यपाल के फैसले ने उद्धव सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है. राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एमएलसी मनोनित करने पर फैसला टालते ही अब गेंद चुनाव आयोग के पाले में है.

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे के मजबूरी को देखते हुए एक ट्वीट किया, वो भी तब, जब ठाकरे की कुर्सी खतरे में पड़ गई है. उन्होंने ट्वीट में लिखा है, "हम चुनाव आयोग से सिफारिश करने के राज्यपाल के फैसले का स्वागत करते हैं. हमें विश्वास है कि केंद्रीय चुनाव आयोग, केंद्रीय गृह मंत्रालय के सलाह से विधान परिषद की 9 सीटों के लिए तुरंत चुनाव कराने का निर्णय करेगा. इसके अलावा, यह उन संकेतों का भी पालन करेगा कि राज्यपाल द्वारा नियुक्त सदस्य मंत्री या मुख्यमंत्री नहीं बनने चाहिए."

We welcome Hon Governor @BSKoshyari ji's decision to recommend the ECI to conduct the election of the 9 vacant seats of Maharashtra Legislative Council expeditiously.

We are sure that the ECI, in consultation with Ministry of Home Affairs will take decision to take election ASAP.

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) April 30, 2020