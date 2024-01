राम भक्तों के लिए अच्छी खबर, केजरीवाल सरकार फ्री में भक्तों को ले जाएगी अयोध्या, पढ़ें- पूरा प्लान

Arvind Kejriwal Delhi To Ayodhya Announcement: दिल्ली सरकार राजधानी से अयोध्या तक भक्तों की यात्रा को प्रायोजित कर सकती है. ऐसा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को एक सार्वजनिक सभा के दौरान संकेत दिया है. दिल्ली में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए सीएम केजरीवाल ने अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की सराहना की और कहा कि यह दुनिया भर में सभी के लिए बेहद गर्व और खुशी की बात है.

ANI ने सीएम केजरीवाल के हवाले से कहा, 'हम दिल्ली से अयोध्या जी तक भक्तों की यात्रा को प्रायोजित करने की पूरी कोशिश करेंगे. एक ओर जहां हमें भगवान राम के प्रति समर्पित होना है, वहीं दूसरी ओर पूरी ईमानदारी के साथ अपने राष्ट्र के कल्याण के लिए भी समर्पित होना है. अगर हम भगवान राम के रास्ते पर चलें तो भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनने से कोई नहीं रोक सकता.'

12 तीर्थ स्थलों पर मुफ्त यात्रा

दिल्ली के मुख्यमंत्री छत्रसाल स्टेडियम में राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने अपनी सरकार की योजनाओं को दोहराया जिसमें वह वरिष्ठ नागरिकों के लिए 12 तीर्थ स्थलों पर मुफ्त में 'तीर्थ-यात्रा' प्रदान करती है. सीएम केजरीवाल ने कहा कि इस 'तीर्थ-यात्रा' योजना से 83000 लोग लाभान्वित हुए हैं.

सीएम केजरीवाल ने कहा, 'हम वरिष्ठ नागरिकों के लिए 12 तीर्थ स्थलों की निःशुल्क 'तीर्थ-यात्रा' आयोजित करते हैं. अब तक 83,000 लोगों को तीर्थ-यात्रा करायी जा चुकी है. कई लोगों ने अयोध्या जी के दर्शन करने की इच्छा जताई है. हम अधिक से अधिक लोगों को अयोध्या जी ले जाने का प्रयास करेंगे.'

#WATCH | Delhi: Addressing the State Level Republic Day function at Chhatrasal Stadium, CM Arvind Kejriwal says, "We will try our best to sponsor the travel of devotees from Delhi to Ayodhya Ji. On the one hand, while we have to devote ourselves to Lord Ram, on the other hand,… pic.twitter.com/iIxbAMKF9c

— ANI (@ANI) January 25, 2024