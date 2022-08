CWG 2022: पाकिस्तानी को धूल चटाकर दीपक पूनिया ने लहराया तिरंगा, जीता गोल्ड मेडल

नई दिल्ली: India Vs Pakistan Deepak Punia CWG 2022: दीपक पूनिया ने पाकिस्तानी को हराकर गोल्ड मेडल जीता. उन्होंने पाकिस्तान के अनुभवी पहलवान मोहम्मद इनाम बट को शिकस्त दी. इनाम दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स में भी गोल्ड जीते चुके थे.

दीपक पूनिया ने 86 किग्रा. फ्री-स्टाइल कुश्ती में पाकिस्तान के मोहम्मद इनाम को 3-0 से मात दी. पूरे मैच में दीपक पूनिया हावी नज़र आए और पाकिस्तानी रेसलर दीपक के दांव के आगे थके हुए नजर आए. पाक पहलवान का अनुभव दीपक पूनिया के जज्बे और हुनर के आगे मात खा गया.

DEEPAK HAS DONE

Back To Back GOL

Unassailable @deepakpunia8M-86kg) wins GOLD on his debut at #CommonwealthGam

The World C'shiedalist displayed brilliant form at @birminghamcg22 with 2 technical superioritCheer4India

ic.twitter.com/5hEJf6Ldd4

