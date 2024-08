Paris Olympics 2024: 100 मीटर रेस की फिनिश लाइन पर किशेन थॉम्पसन का पैर पहले हुआ था क्रॉस तो नोआ लाइल्स कैसे बन गए चैंपियन

नई दिल्लीः Noah Lyles vs Kishane Thompson, Paris Olympics 2024: अमेरिका के नोआ लाइल्स ने पेरिस ओलंपिक में 100 मीटर स्प्रिंट में गोल्ड जीता है. जब से नोआ लाइल्स ने गोल्ड मेडल जीता है, वह सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं. इसकी वजह है कि उनसे पहले जमैका के धावक किशेन थॉम्पसन का पैर लाइन के पार हुआ था, लेकिन विजेता नोआ लाइल्स को घोषित किया गया.

100 मीटर दौड़ का वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें नोआ लाइल्स और किशेन थॉम्पसन लगभग एक ही समय में फिनिश लाइन पार कर रहे हैं. वीडियो स्लो मोशन में देखने पर लगता है कि थॉम्पसन का पैर फिनिश लाइन के पार पहले हो रहा है. तो ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल उठा रहा है कि फिर नोआ को क्यों विजेता घोषित किया गया.

Photo finish men’s 100m

Noah Lyles set a personal best of 9.784 seconds edging out Kishane Thompson by a mere 0.005 seconds.

The blink of an eye lasts 0.1 seconds.pic.twitter.com/ExiGQW4ss1

— Massimo (@Rainmaker1973) August 5, 2024