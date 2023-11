Ind vs Aus Final: पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलियाई उप प्रधानमंत्री वर्ल्ड कप फाइनल देखने पहुंचे

नई दिल्लीः Ind vs Aus Final: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री रिचर्ड मार्ल्स भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रविवार को अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में चल रहे आईसीसी क्रिकेट विश्व कप फाइनल देखने के लिए पहुंचे. पीएम मोदी और मार्ल्स, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मैच देखते हुए दिखे.

इससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राज्यपाल आचार्य देवव्रत और गुजरात के भारतीय जनता पार्टी प्रमुख सीआर पाटिल ने शाम को हवाई अड्डे पहुंचने पर मोदी का स्वागत किया. आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार कुछ देर बाद मार्ल्स भी हवाई अड्डे पहुंचे जहां मुख्यमंत्री पटेल ने उनका स्वागत किया.

#WATCH | Gujarat: Prime Minister Narendra Modi arrived at Narendra Modi Stadium in Ahmedabad to watch India vs Australia World Cup final match. pic.twitter.com/c0CJ97ULso

— ANI (@ANI) November 19, 2023