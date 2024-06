IND vs ENG: टी20 विश्व कप के नॉकआउट मैचों में कैसा रहा है भारत का ओवरऑल रिकॉर्ड? रोहित-विराट में से किसने बनाए हैं ज्यादा रन

IND vs ENG, India Record in T20 World Cup Semifinal and Final: भारत आज रात 8 बजे से इंग्लैंड के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2024 का सेमीफाइनल मुकाबला खेलेगा. भारतीय टीम ने अब तक टी20 विश्व कप इतिहास में सेमीफाइनल और फाइनल मिलाकर 6 मैच खेले हैं. इनमें भारत का रिकॉर्ड कैसा रहा है और नॉकआउट में भारत के लिए किन खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है, जानिएः