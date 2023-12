IND vs SA मुकाबले में किसका चलेगा सिक्का, जानें क्या कहते हैं हेड टू हेड आंकड़े

IND vs SA Head to Head Records: मौजूदा समय में टीम इंडिया साउथ अफ्रीका दौरे पर है. यहां दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज, तीन मैचों की वनडे सीरीज और एक टेस्ट मैच खेला जाना है. टी20 सीरीज का आगाज आज रविवार 10 दिसंबर से डरबन के किंग्समीड स्टेडियम में होगा. IND vs SA टी20 सीरीज के पहला मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम साढ़े सात बजे से होगा. वहीं, टॉस मैच शुरू होने से ठीक आधे घंटे पहले यानी सात बजे की जाएगी.