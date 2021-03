इंग्लैंड को मात देकर विराट सेना बनी दुनिया की नंबर एक टेस्ट टीम

अहमदाबाद: भारतीय क्रिकेट टीम ने शनिवार को इंग्लैंड को अहमदाबाद में खेले गए सीरीज के चौथे टेस्ट मैच में पारी और 25 रन के अंतर से मात देकर सीरीज पर 3-1 के अंतर से कब्जा कर लिया. भारत ने सीरीज में ये जीत 0-1 से पिछड़ने के बाद की है इसलिए ये जीत और भी अहम हो जाती है. सीरीज पर 3-1 से कब्जा करके भारत ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी पहुंच गई है. जहां उसकी न्यूजीलैंड के साथ खिताबी भिड़ंत होगी.



