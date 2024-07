चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी टीम इंडिया, ICC से मेजबानी बदलने के लिए कहेगा BCCI

नई दिल्लीः Champions Trophy 2025: चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है. न्यूज एजेंसी एएनआई ने बीसीसीआई सूत्रों के हवाले से बताया कि भारतीय टीम के अगले साल होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जाने की संभावना नहीं है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) इस बारे में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) से मांग करेगा कि चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले श्रीलंका या दुबई में आयोजित करे.

Indian Cricket team is unlikely to travel to Pakistan for the 2025 ICC Champions Trophy. BCCI will ask ICC to host matches in Dubai or Sri Lanka: BCCI sources to ANI pic.twitter.com/o7INJKhk1E

