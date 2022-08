CWG Table Tennis: टेबल टेनिस सेमीफाइनल में शरत कमल और अकूला का कमाल, गोल्ड के करीब भारत

नई दिल्ली: Table Tennis Mixed Doubles: कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में टेनिस मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में अचंथा शरत कमल और श्रीजा अकूला की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी को हराकर फाइनल का टिकट पक्का कर लिया. इसके साथ ही भारत को एक और गोल्ड मेडल मिलने की उम्मीद बढ़ गई है.

सेमीफाइनल में शरत कमल और अकूला की जोड़ी ने 3-2 के अंतर से जीत दर्ज की. इससे पहले भारत के शीर्ष टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंता शरत कमल और जी साथियान शनिवार को राष्ट्रमंडल खेलों में पुरूषों के एकल वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं.

News Flash: Sharath Kamal & Sreeja Akula are through to FINAL of Mixed Doubles.The Indian duo beat WR 163 Australian pair 3-2.

inal scheduled for tomorrow night #CWG2022 #CWGindia2022 pic.twitter.com/DlQA1WBO58

