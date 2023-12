INDW vs ENGW: इंग्लैंड को हरा भारतीय महिला टीम ने रचा इतिहास, कर दिखाया ये खास कारनामा

नई दिल्लीः INDW vs ENGW: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई इकलौते टेस्ट मैच में 347 रनों से बड़ी जीत हासिल की है. इस जीत के साथ टीम इंडिया ने नया कीर्तिमान हासिल किया है. टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में यह पहली बार है, जब भारतीय महिला टीम ने घरेलू पिच पर इंग्लैंड को हराया है. वहीं, इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय महिला टीम की ये तीसरी जीत है. इससे पहले टीम इंडिया ने 2006 में टॉन्टन और 2014 में वॉर्मस्ले में इंग्लैंड के खिलाफ जीत हासिल की थी.

भारत ने बल्लेबाजी का किया था फैसला

बात अगर मुकाबले की करें, तो भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. क्रीज पर बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने अपनी पहली पारी में 428 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. वहीं, लक्ष्य की पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम 136 रनों पर ही सिमट गई. दूसरी पारी में उतरी टीम इंडिया ने फॉलोऑन नहीं दिया और अपनी दूसरी पारी को 6 विकेट पर 186 रन पर समाप्त घोषित करके इंग्लैंड के सामने 479 रन का लक्ष्य रखा.

131 रनों पर ढेर हुई इंग्लैंड

फिर लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड के सामने भारतीय गेंदबाजों ने अपना कमाल दिखाया और इंग्लैंड को तीसरे दिन पहले सत्र में ही दूसरी पारी में 131 रनों पर ढेर कर दिया. पहली पारी में पांच विकेट लेने वाली दीप्ति शर्मा ने दूसरी पारी में भी शानदार गेंदबाजी करके 32 रन देकर चार विकेट लिए. बता दें कि महिला टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में रनों के लिहाज से यह सबसे बड़ी जीत है.

महिला टेस्ट में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत

347 रन- भारत vs इंग्लैंड, 2023-24

309 रन- श्रीलंका vs पाकिस्तान, 1997-98

188 रन- न्यूजीलैंड vs साउथ अफ्रीका, 1971-72

186 रन- ऑस्ट्रेलिया vs इंग्लैंड, 1948-49

185 रन- इंग्लैंड vs न्यूजीलैंड, 1948-49

