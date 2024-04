IPL 2024: CSK ने जीता मैच, बाद में गंभीर ने आकर लगाया धोनी को गले...वीडियो हो रहा वायरल

MS Dhoni and KKR mentor Gautam Gambhir hug: CSK के पूर्व कप्तान MS धोनी और KKR के मेंटर गौतम गंभीर एक बार फिर चर्चा में हैं. हालांकि, इस बार किसी दूसरे कारण से नहीं, बल्कि एक अच्छे व्यवहार के कारण. एक तरफ जहां गंभीर को हमेशा फील्ड पर एग्रेसिव देखा जाता रहा है, इस बार उन्होंने कुछ ऐसा किया कि सब उनकी तारीफ कर रहे हैं. दरअसल एमए चिदम्बरम स्टेडियम में एक रोमांचक आईपीएल मैच के बाद खेल भावना और सौहार्द का दिल छू लेने वाला एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें धोनी और गंभीर एक दूसरे को गले लगा रहे हैं.

कैसा रहा मैच?

रचिन रवींद्र (8 गेंदों पर 15) और रुतुराज ने ठोस आधार तैयार करते हुए पारी की आशाजनक शुरुआत की. शुरुआती स्पैल में वैभव अरोड़ा का शिकार बनने से पहले रवींद्र ने मिशेल स्टार्क पर तीन चौके लगाए. इसके बाद गायकवाड़ ने मोर्चा संभाला और डेरिल मिशेल के साथ साझेदारी करके 70 रन जोड़े. चोट के कारण अजिंक्य रहाणे की अनुपस्थिति के कारण तीसरे नंबर पर उतरे मिशेल ने धीमी शुरुआत की लेकिन अपनी लय हासिल कर ली, जिससे गायकवाड़ को आक्रामक भूमिका निभाने का मौका मिला.

CSK ने 14 गेंद शेष रहते लक्ष्य का पीछा करते हुए 7 विकेट से मैच जीत लिया. पहले गेंदबाजी करने के बाद CSK ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 9 विकेट चटकते हुए केवल 137 रन पर रोक दिया था.

