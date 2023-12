IPL Auction 2024: दो घंटे में टूटा 20 करोड़ का रिकॉर्ड, मिचेल स्टार्क बने आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी

नई दिल्लीः IPL Auction 2024: आईपीएल नीलामी में एक ही दिन दो-दो इतिहास बने. आईपीएल में पहली बार दो-दो 20 करोड़ी खिलाड़ी मिले. पहले पैट कमिंस आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने. उन्हें सनराइजर्स हैदराबाद ने 20.50 करोड़ रुपये में खरीदा. यह रिकॉर्ड दो घंटे में टूट गया और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मिचेल स्टार्क सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए. उन्हें कोलकाता नाइटराइडर्स ने 24.75 करोड़ रुपये में खरीदा.

