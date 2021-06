वर्ल्डकप में सबसे तेज शतक जड़ने वाले बल्लेबाज ने कहा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा

नई दिल्ली: एकदिवसीय क्रिकेट के बड़े खिलाड़ी ने आज अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया. हम बात कर रहे हैं आयरलैंड के धाकड़ बल्लेबाज केविन ओ ब्रायन की. उनके नाम वनडे विश्वकप में सबसे तेज शतक जड़ने का विश्व रिकॉर्ड है.

37 साल की उम्र में लिया संन्यास

Ireland’s star batsman Kevin O’Brien has announced his retirement from ODI cricket.

The 37-year-old finishes his ODI career with 3619 runs and two centuries, which includes the famous 113 against England in the 2011 @cricketworldcu pic.twitter.com/TAGpWyfk6F

