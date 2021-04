KKR vs PBKS: कोलकाता ने जीता टॉस, पंजाब को बल्लेबाजी का न्यौता

अहमदाबाद: आईपीएल का कारवां अब अहमदाबाद पहुंच चुका है. आने वाले मैच अब अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम और दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जाएंगे. सीजन में 4 हार झेलने वाली कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने पंजाब किंग्स के धुरंधर होंगे.

कोलकाता के कप्तान इयोन मॉर्गन ने टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. कोलकाता ने अपनी अंतिम एकादश में कोई बदलाव नहीं किया है.

Toss Update: @KKRiders captain @Eoin16 wins the toss and opts to field first against @klrahul11's @PunjabKingsIPL. https://t.co/sBoaBIpF2J #PBKSvKKR #VIVOIPL pic.twitter.com/8ROKp824yI

— IndianPremierLeague (@IPL) April 26, 2021