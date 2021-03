बड़बोले माइकल वॉन ने भारत-इंग्लैंड वनडे सीरीज पर की भविष्यवाणी

नई दिल्ली: भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही वनडे सीरीज के पहले मैच में ही माइकल वॉन ने भविष्यवाणी कर दी है कि कौन सी टीम ये सीरीज जीतेगी. माइकल वॉन टेस्ट सीरीज के दौरान भारत की पिचों को कोस रहे थे और इंग्लैंड की करारी हार के लिये भारतीय पिच को जिम्मदार ठहरा रहे थे. पूर्व कप्तान माइकल वॉन का मानना है कि इंग्लैंड के साथ जारी वनडे सीरीज में मेजबान भारत क्लीन स्वीप करने का दावेदार है.

इंग्लैंड को 3-0 से हराएगा भारत

Early One day series prediction .... India will win 3-0 !!! No Root or Archer ... #INDvENG

— Michael Vaughan (@MichaelVaughan) March 22, 2021