अगला IPL खेलेंगे धोनी, संन्यास की अटकलों पर खुद लगाया पूर्णविराम

नई दिल्ली: चेन्नई सुपर किंग्स को पांचवां खिताब दिलाने के बाद आईपीएल से संन्यास की अटकलों को खारिज करते हुए महेंद्र सिंह धोनी ने कहा कि दर्शकों के प्यार को देखते हुए उन्हें तोहफा देने के लिये वह अगले सत्र में फिर खेलेंगे. इस सत्र की शुरुआत से ही अटकलें लगाई जा रही थी कि यह धोनी का आखिरी सत्र होगा.

माही ने संन्यास की तमाम अटकलों पर लगाया फुलस्टॉप

हर मैदान पर दर्शकों ने उन पर जिस तरह से प्यार लुटाया, उससे इसकी संभावना और प्रबल होती नजर आ रही थी कि शायद ये धोनी का आखिरी आईपीएल होगा. मगर माही ने इस तरह की तमाम अटकलों पर फुलस्टॉप लगाकर ये बता दिया कि अभी मैं खेलूंगा.. यानी अगर आईपीएल की अन्य टीमें ये सोच रही थी कि धोनी जैसा कैप्टन कूल अब चेन्नई का नेतृत्व नहीं करेगा और उनकी राह थोड़ी आसान हो जाएगी, तो उन्हें अभी और इंतजार करना पड़ेगा.

Hope is a good thing, maybe the best of things, and no good thing ever dies! #CHAMPION5 #WhistlePodu #Yellove pic.twitter.com/iGPOM162VZ

— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) May 29, 2023