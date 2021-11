New Zealand: खेल से नफरत करता था ये कीवी बल्लेबाज, अब बना देश का सबसे बड़ा खिलाड़ी

नई दिल्ली: इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए पहले सेमीफाइनल में कीवी टीम ने शानदार जीत दर्ज की. इस जीत में कीवी टीम की ओर से कई खिलाड़ियों ने योगदान दिया लेकिन जैसा खेल जिमी नीशम ने दिखाया उसे देखकर हर कोई दंग रह गया.

T20 World Cup के रोमांचक मैच में न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड से 2009 के वनडे विश्वकप की निराशाजनक हार का बदला लिया और 5 विकेट से सेमीफाइनल में जीत हासिल की.

जिमी नीशम ने खेली तूफानी पारी

ऑलराउंडर जिमी नीशम की तूफानी बैटिंग ने मैच में पासा पलट दिया और आखिरी 10 ओवर में 109 रन बनाकर कीवी टीम फाइनल में पहुंच गई. नीशम ने अपनी पारी में 10 गेंदों का सामना किया और एक चौके व तीन छक्कों से 26 रन बनाए.

2017 में लेना चाहते थे संन्यास

साल 2017 में चोट और खराब फार्म की वजह से नीशम क्रिकेट छोड़ने का मन बना रहे थे. इस साल उनको टीम में जगह बनाने में काफी मुश्किल हो रही थी. लगातार चोटिल होने की वजह से वह परेशान हो चुके थे. मन कुछ इस कदर खराब हुआ कि वह इस खेल को ही अलविदा करने का प्लान कर चुके थे.

Kids, don’t take up sport. Take up baking or something. Die at 60 really fat and happy.

— Jimmy Neesham (@JimmyNeesh) July 15, 2019