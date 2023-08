जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान हीथ स्ट्रीक की मौत की खबर निकली फेक, दोस्त ने ट्वीट कर दी जानकारी

नई दिल्लीः आज सुबह-सुबह जैसे ही जिम्बाब्वे टीम के पूर्व कप्तान और 49 वर्षीय दिग्गज ऑलराउंडर खिलाड़ी हीथ स्ट्रीक की मौत की खबर आई पूरे क्रिकेट जगत में शोक की लहर दौड़ गई. हालांकि, हीथ स्ट्रीक के पूर्व साथी खिलाड़ी हेनरी ओलंगा ने इस खबर को पूरी तरह से फेक बताया है.

हेनरी ओलंगा ने ट्वीट कर दी जानकारी

हेनरी ओलंगा ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है कि अभी हीथ स्ट्रीक जिंदा हैं. हेनरी ओलंगा का कहना है कि हीथ स्ट्रीक अभी जिंदा हैं. इस बात की जानकारी उन्होंने खुद मुझे मैसेज करके दी है.

I can confirm that rumours of the demise of Heath Streak have been greatly exaggerated. I just heard from him. The third umpire has called him back. He is very much alive folks. pic.twitter.com/LQs6bcjWSB

— Henry Olonga (@henryolonga) August 23, 2023