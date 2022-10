AUS vs NZ: यादगार जीत में न्यूजीलैंड ने बनाए कई रिकॉर्ड, ऐसे लिखी कंगारुओं को धूल चटाने की दास्तां

नई दिल्ली: Australia vs New Zealand T20 World Cup 2022: डिवॉन कॉन्वे की नाबाद 92 रन की बेहतरीन पारी की बदौलत न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 विश्व कप के सुपर 12 के अपने पहले मुकाबले में शनिवार को ग्रुप एक में 20 ओवर में तीन विकेट पर 200 रन का मजबूत स्कोर बनाया. इसके बाद गेंदबाजों ने दमदार प्रदर्शन करते हुए 89 रन से वर्तमान चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी.

कीवी टीम ने 11 साल बाद ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर उसे शिकस्त दी है. पिछले टी20 वर्ल्डकप की उपविजेता न्यूजीलैंड अब खिताब के दावेदारों में शामिल हो गई है.

न्यूजीलैंड ने बनाए कई कीर्तिमान

न्यूजीलैंड का यह टी20 वर्ल्ड कप में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है, जबकि टी20 वर्ल्ड कप में यह ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध बनाया गया दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है.

टी20 विश्वकप के इतिहास में कीवी टीम की सबसे बड़ी जीत (रन के लिहाज से)

89 vs ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, 2022

83 vs आयरलैंड, नॉटिंघम, 2009

75 vs बांग्लादेश, कोलकाता, 2016

फिंच का फैसला साबित हुआ गलत

ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी. न्यूजीलैंड के शीर्ष क्रम के सभी बल्लेबाजों ने रन बटोरे. ओपनर कॉन्वे ने टी20 में एक हजार रन पूरे किये लेकिन अपना पहला टी20 शतक लगाने से थोड़ा सा दूर रह गए. डेवोन कॉन्वे ने पूरे 20 ओवर बल्लेबाजी की और 58 गेंदों पर नाबाद 92 रन में सात चौके और दो छक्के लगाए.

फिन एलेन ने मात्र 16 गेंदों पर पांच चौके और तीन छक्के उड़ाते हुए 42 रन की तूफानी पारी खेली. कप्तान केन विलियम्सन ने 23 गेंदों पर एक चौके और एक छक्के की मदद से 23 रन बनाये. ग्लेन फिलिप्स 12 रन बनाकर आउट हुए जबकि जिमी नीशम ने 13 गेंदों में दो छक्कों के सहारे नाबाद 26 रन बनाये. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जोश हेजलवुड ने 41 रन पर दो विकेट लिए.

