PAK vs AUS: टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान को लगा दूसरा बड़ा झटका, टीम से बाहर हुआ ये दिग्गज

नई दिल्लीः PAK vs AUS Test Series: मौजूदा समय में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है. यहां दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है. सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा. एक तरफ हार और दूसरी तरफ खिलाड़ियों का चोटिल होकर सीरीज से बाहर होना पाकिस्तान के लिए परेशानियों का सबब बना हुआ है. ताजा रिपोर्ट्स की मानें, तो पाकिस्तानी स्पिनर नोमान अली भी अब सीरीज के बाकी मैचों से बाहर हो गए हैं.

पाकिस्तान को लगा दूसरा बड़ा झटका

पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान को लगा यह दूसरा बड़ा झटका है. इससे पहले टीम के स्टार तेज गेंदबाज खुर्रम शहजाद पसली में फ्रैक्चर और पेट की मांसपेशियों में खिंचाव की वजह से टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए थे. अब खबर आ रही है कि नोमान अली अपेंडिक्स की सर्जरी की वजह से सीरीज से बाहर हो गए हैं. इस बात की पुष्टि खुद पाकिस्तान टीम की ओर से की गई है.

Noman Ali ruled out of the Test series against Australia

https://t.co/yVRyLIaIYk

— PCB Media (@TheRealPCBMedia) December 23, 2023

नोमान अली ने पेट में तेज दर्द की शिकायत की थी

पाकिस्तानी टीम के बयान के अनुसार, ‘नोमान अली ने कल अचानक पेट में तेज दर्द की शिकायत की जिसके बाद उनकी जांच की गयी और स्कैन में पता चला कि यह दर्द अपेंडिक्स के कारण हो रहा है. इसके बाद उनकी सर्जरी की गई. सर्जरी के बाद अब उनकी हालत स्थिर है और वह ठीक हैं. उन्हें शनिवार को अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी.’

पहले मैच में 360 रनों से मिली करारी हार

एक के बाद एक इस तरह के खिलाड़ियों के लगातार घायल होने की संख्या पाकिस्तान के लिए सीरीज में बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है. बात अगर सीरीज के पहले मैच की करें, तो इसमें पाकिस्तान को 360 रनों से कड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा था. सीरीज का अगला मैच 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक खेला जाएगा. वहीं, सीरीज का अंतिम और तीसरा सीरीज 3 जनवरी से 7 जनवरी के बीच खेला जाएगा.

