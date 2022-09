Asia Cup Final: पाकिस्तान ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी का फैसला, जानिए क्या है प्लेइंग 11

नई दिल्ली: दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रविवार को खेले जा रहे एशिया कप के फाइनल मुकाबले में श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका के खिलाफ बाबर आजम की अगुवाई वाली पाकिस्तान टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया. श्रीलंका ने पहले ही एशिया कप को पांच बार और पाकिस्तान ने दो बार अपने नाम किया है.

पाकिस्तान की ओर से हसन अली और उस्मान कादिर की जगह शादाब खान और नसीम शाह को प्लेंइग इलेवन में शामिल किया गया है.

जानिए दोनों टीमों की प्लेइंग 11

पाकिस्तान टीम: मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), बाबर आजम (कप्तान), फखर जमान, इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह, मोहम्मद नवाज, शादाब खान, आसिफ अली, हारिस रऊफ, नसीम शाह और मोहम्मद हसनैन.

श्रीलंका टीम: पथुम निसानका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), दनुष्का गुणथिलका, धनंजय डी सिल्वा, भानुका राजपक्षे, दासुन शनाका (कप्तान), वानिन्दु हसरंगा, चमिका करुणारत्ने, प्रमोद मदुशन, महेश थीक्षाना और दिलशान मदुशंका.

