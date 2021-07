Tokyo Olympic: पीवी सिंधु के गोल्डन गर्ल बनने का सपना टूटा, अब ब्रॉन्ज के लिए होगी भिड़ंत

Tokyo Olympic, Badminton, PV Sindhu Match Update: टोक्यो ओलिंपिक में भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु का सेमीफाइनल मुकाबला कांटे की टक्कर वाला हुआ. लेकिन दोनों ही सेट में सिधु को हार का सामना करना पड़ा. अब सिंधु अपना अगला मैच ब्रॉन्ज मेडल के लिए खेलेंगी. सिल्वर या गोल्ड की आस का सपना अब टूट चुका है.

पहले सेट का खेल जब शुरू हुआ तो दोनों ही खिलाड़ियों ने सधी हुई शुरुआत की. शुरुआती मिनटों में पीवी सिंधु ने कमाल की बढ़त बनाए रखी लेकिन उसके बाद ताइपे की खिलाड़ी ने कमाल का स्मैश किया और पहले सेट में सिंधु को 21-18 की हार का सामना करना पड़ा.

दूसरे सेट का हाल

