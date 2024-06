Rahul Dravid: यूं ही नहीं राहुल द्रविड़ में उमड़ा भावनाओं का ज्वार, दामन पर लगा 17 साल पुराना दाग धोया

नई दिल्लीः Ind vs SA, Rahul Dravid: भारत ने टी20 विश्व कप 2024 जीत लिया है. यह जीत कई मायनों में बेहद खास है. टी20 फॉर्मेट में चैंपियन बनी भारतीय टीम को खिताब जिताने में एक शख्स की अहम भूमिका है. वो हैं टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़. राहुल द्रविड़ की कोचिंग में भारत ने एक साल में तीन फाइनल खेले, भले ही भारत को पिछले साल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में हार मिली हो लेकिन भारत ने टी20 विश्व कप जीतकर खिताबी सूखा भी खत्म किया है.

टी20 विश्व कप जीतने के साथ ही मुख्य कोच के तौर पर भारतीय टीम के साथ राहुल द्रविड़ का कार्यकाल भी खत्म हो गया. उन्होंने आधुनिक क्रिकेट कोचिंग के भारी दबाव के बीच भी गरिमा और शालीनता से कामयाबी तक के सफर की बानगी दी.

वैसे 11 साल बाद आईसीसी खिताब जीतने के बाद ‘द वॉल’ को भी जज्बाती होते देखा गया. जैसे ही फाइनल के ‘प्लेयर आफ द मैच’ विराट कोहली ने उन्हें ट्रॉफी सौंपी, उन्होंने इतनी जोर से आवाज निकाली मानो आखिर में अपने भीतर की तमाम भावनाओं की अभिव्यक्ति कर रहे हों. द्रविड़ को ऐसा करते देखने की कोई शायद कल्पना भी नहीं कर सकता है.

Rahul Dravid finally unleashed all his emotions.. this is a moment too! pic.twitter.com/52Pb3uHHDV

— Keh Ke Peheno (@coolfunnytshirt) June 29, 2024