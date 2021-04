RR vs KKR: राजस्थान ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का फैसला

नई दिल्ली: आईपीएल में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला होने जा रहा है. ये मैच दोनों टीमों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. पिछली 3 मैचों से कोलकाता और राजस्थान का हारने का सिलसिला ही चल रहा है.

इस मैच को जीतकर हार की राह छोड़कर जीत पटरी पर उतरने की कोशिश दोनों टीमें करेंगी.

राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया.

Toss Update: @rajasthanroyals have elected to bowl against @KKRiders at the Wankhede Stadium. #VIVOIPL #RRvKKR

Follow the match https://t.co/oKLdD2Pi9R pic.twitter.com/esC17PIpn2

— IndianPremierLeague (@IPL) April 24, 2021