सानिया मिर्जा ने शोएब मलिक से लिया 'Khula', जानिए- यह कैसे है तलाक से अलग

Khula Meaning: पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शोएब मलिक ने शनिवार को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट के जरिए घोषणा की कि उन्होंने अभिनेत्री सना जावेद से शादी कर ली है. मलिक की पहली शादी आयशा सिद्दीकी से हुई थी, जिन्हें छोड़ने के बाद क्रिकेटर ने भारतीय टेनिस आइकन सानिया मिर्जा से दूसरी शादी की थी. सानिया और मलिक का एक बेटा भी है.

मलिक द्वारा कराची में पाकिस्तानी अभिनेता से अपनी दूसरी शादी की सार्वजनिक घोषणा के बाद, मिर्जा के पिता इमरान मिर्जा ने खुलासा किया कि उनकी बेटी और 41 वर्षीय क्रिकेटर ने मलिक की तीसरी शादी से पहले 'खुला' के जरिए तलाक ले लिया था.

क्या है खुला?

खुला इस्लाम धर्म में तलाक की एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक महिला अपने पति से एकतरफा तलाक की पहल कर सकती है. बता दें कि जैसे कि मिर्जा के पिता ने कहा कि उनकी बेटी ने मलिक से खुला ले लिया है तो ऐसे में महिला को अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा वापस देना पड़ता है. खुला के लिए शौहर और बीवी दोनों की रजामंदी होना जरूरी है.

मलिक ने अपनी नई शादी की तस्वीरे डालते हुए सोशल मीडिया X पर लिखा, 'अल्हम्दुलिल्लाह'

- Alhamdullilah

"And We created you in pairs" وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا pic.twitter.com/nPzKYYvTcV

— Shoaib Malik (@realshoaibmalik) January 20, 2024