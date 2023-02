शार्दुल ठाकुर की शादी में श्रेयस अय्यर ने गाया गाना, सुनकर याद आ जाएंगे अरिजीत सिंह

नई दिल्लीः टीम इंडिया के ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर ने अपनी प्रेमिका मिताली पारुलकर के साथ शादी कर ली है. सोमवार यानी 27 फरवरी को दोनों ने मुंबई में मराठी रीति-रिवाज से सात फेरे लिए. इसके साथ ही शार्दुल साल 2023 में शादी करने वाले टीम इंडिया के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं.

काफी धूमधाम से संपन्न हुई शादी

शार्दुल ठाकुर से पहले टीम इंडिया के दो और खिलाड़ियों केएल राहुल और अक्षर पटेल इसी साल शादी के बंधन में बंधे हैं. शार्दुल ठाकुर और मिताली पारुलकर की शादी काफी धूमधाम से हुई. शादी से पहले हल्दी और संगीत सेरेमनी का आयोजन किया गया.

टीम के ये खिलाड़ी हुए शरीक

शार्दुल ठाकुर की शादी में टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा अपनी वाइफ रितिका सजदेह के साथ नजर आए तो युजवेंद्र चहल अपनी वाइफ धनश्री वर्मा के साथ नजर आए. इस दौरान टीम इंडिया के दिग्गज खिलाड़ी श्रेयस अय्यर भी मौजूद हुए. इस मौके पर श्रेयस अय्यर ने अरिजीत सिंह का एक गाना, 'रब्बा ने.. तुझको बनाने में...खाली कर दी है हुस्न की सारी तिजोरियां..' श्रेयस अय्यर का गाया हुआ यह गीत अब सोशल मीडिया पर बहुत पसंद किया जा रहा है.

Video: Shreyas Iyer showed his singing skills at Shardul Thakur's pre-wedding ceremony, video went viral #Shardulthakur #wedding pic.twitter.com/xNOKHFXV4N

— Sports Trumpet (@Sportstrumpet) February 27, 2023