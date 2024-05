Messi के बाद लिया जाता है इस मशहूर भारतीय फुटबॉलर का नाम, अचानक लिया संन्यास, जानें कब है आखिरी मैच

नई दिल्लीः Sunil Chhetri Retirement: भारत के स्टार फुटबॉलर सुनील छेत्री ने संन्यास का ऐलान कर दिया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके इस बारे में जानकारी दी. उन्होंने कहा कि वह अगले महीने 6 जून को कोलकाता में कुवैत के खिलाफ फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्वालीफिकेशन मैच खेलेंगे. इसके बाद फुटबॉल से संन्यास ले लेंगे.

— Sunil Chhetri (@chetrisunil11) May 16, 2024