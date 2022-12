IPL मिनी ऑक्शन में छाईं सनराइजर्स हैदराबाद की काव्या मारन, फैंस ने सोशल मीडिया पर जमकर किया ट्रोल

नई दिल्ली: IPL Mini Auction 2023 Kavya Maran: कोच्ची में IPL 2023 के लिए मिनी ऑक्शन चल रहा है. इस मिनी ऑक्शन में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज सैम करन सबसे महंगे खिलाड़ी बने. सैमकरन को पंजाब किंग्स ने 18.50 करोड़ की रकम में खरीदा है. इसके साथ ही सैम करन IPL की हिस्ट्री में सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं. वहीं उनके हमवतन खिलाड़ी हैरी ब्रूक को सनराइजर्स हैदराबाद ने 13.25 करोड़ की कीमत पर खरीदा. लेकिन खिलाड़ियों के अलावा सनराइजर्स हैदराबाद के मालिक की बेटी काव्या मारन को भी खूब लाइमलाइट मिली. उनके ऊपर बने मीम भी इस दौरान काफी ट्रेडिंग रहे.

सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे काव्या मारन के मीम

Kavya akka already spent 22 cr for 2 players thank u kaa

— VS (@VS_offll) December 23, 2022