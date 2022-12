जम्मू कश्मीर के विव्रांत शर्मा को जानिए, जिन्हें सनराइजर्स हैदराबाद 2.6 करोड़ में खरीदा

नई दिल्ली: IPL Auction 2023: दुनिया की सबसे मशहूर टी20 लीग आईपीएल के 16वें सीजन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, कोच्चि में खिलाड़ियों का मिनी ऑक्शन चल रहा है, इस दौरान जम्मू-कश्मीर के विव्रांत शर्मा (Vivrant Sharma) को सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने 2.6 करोड़ में खरीदा.

विव्रांत शर्मा को 2.6 करोड़ में खरीदा

जब विव्रांत शर्मा पर बोली लगनी शुरू हुई, तो किसी ने शायद ही सोचा होगा कि उनको दो करोड़ 60 लाख रुपये में कोई टीम खरीदेगी. उनका बेस प्राइस 20 लाख रुपये था. मगर उन्हें सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने 2.6 करोड़ में खरीद लिया.

