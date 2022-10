T20 विश्वकप से पहले हार्दिक पांड्या के रिप्लसमेंट ने ठोकी विस्फोटक फिफ्टी, उड़ाई सेलेक्टर्स की नींद

Venkatesh Iyer, syed mushtaq ali T20 trophy: ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में इसी हफ्ते से शुरू होने वाले टी20 विश्वकप कप 2022 को लेकर सभी टीमें तैयारियों में जुटी हुई हैं तो वहीं पर भारत में घरेलू क्रिकेट के सीजन का भी आगाज हो गया है. इस फेहरिस्त में सैयद मुश्ताक अली टी20 टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है जिसमें भारतीय टी20 विश्वकप की टीम में जगह नहीं बना पाने वाले खिलाड़ी अपने प्रदर्शन से चयनकर्ताओं को प्रभावित करने की ओर देख रहे हैं. इस बीच भारतीय क्रिकेट टीम के लिये हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट माने जाने वाले खिलाड़ी ने ऐसी विस्फोटक पारी खेली है जिसने चयनकर्ताओं की नींद उड़ा दी है.

फरवरी-मार्च से वापसी नहीं कर सके हैं अय्यर

आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिये कई शानदार पारियां खेल चुके वेंकटेश अय्यर को पिछले साल खेले गये टी20 विश्वकप के बाद भारतीय टीम में शामिल किया गया था और चोटिल हार्दिक पांड्या की जगह उन्हें बॉलिंग ऑलराउंडर के रूप में तैयार किया जा रहा था. हालांकि फरवरी-मार्च में जब वो टीम से बाहर हुए तो वापसी नहीं कर सके क्योंकि हार्दिक पांड्या ने आईपीएल में शानदार प्रदर्शन कर एक बार फिर से भारतीय टीम में अपनी जगह पक्की कर ली.

सिर्फ 26 गेंदों में जड़ा अर्धशतक

हार्दिक पांड्या ने अपना बेहतरीन प्रदर्शन भारतीय टीम के लिये भी जारी रखा जिसके चलते वो फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में टीम का हिस्सा बनकर पहुंचे हुए हैं. हालांकि वेंकटेश अय्यर ने सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी के पहले दिन राजस्थान के खिलाफ नाबाद 62 रनों की पारी खेलकर साफ कर दिया कि उन्होंने अभी हार नहीं मानी है.

राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मैच में वेंकटेश अय्यर ने मध्यप्रदेश की ओर से खेलते हुए 200 की स्ट्राइक रेट से रन बनाये और महज 31 गेंदों में 5 चौके और 4 छक्कों के दम पर नाबाद 62 रनों की पारी खेली. इस दौरान उन्होंने महज 26 गेंद में ही 50 रन बना डाले थे.

गेंदबाजी में भी तोड़ी राजस्थान की कमर

वहीं अय्यर ने गेंदबाजी में भी कमाल दिखाया और अपने 4 ओवर के स्पेल में सिर्फ 20 रन देकर राजस्थान की टीम के 6 विकेट हासिल किये. वेंकटेश अय्यर के इस दमदार प्रदर्शन ने चयनकर्ताओं की नींद उड़ा दी है और वो एक बार फिर से अपने फैसले को लेकर सोचने पर मजबूर नजर आ रहे हैं. वेंकेटेश अय्यर ने यह शानदार गेंदबाजी तब की जब राजस्थान की टीम ने शानदार शुरुआत करते हुए 11.3 ओवर में ही 83 रन बना लिये थे और सिर्फ एक विकेट ही खोया था.

हालांकि वेंकटेश ने शानदार गेंदबाजी से राजस्थान की टीम को बिखेर दिया और अपनी टीम को 38 रनों की जीत दिला दी. वेंकटेश अय्यर की पारी के चलते मध्य प्रदेश की टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 173 रन का स्कोर बनाया. जिसके जवाब में राजस्थान की टीम 19.2 ओवर में 135 रन के स्कोर पर सिमट गई.

