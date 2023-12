WFI के निलंबन पर नए अध्यक्ष संजय सिंह ने दी प्रतिक्रिया, नड्डा से मिलने पहुंचे बृजभूषण सिंह

नई दिल्लीः कुछ पहलवानों के लगातार विरोध के बाद खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ को निलंबित करने का फैसला किया है. मंत्रालय के इस फैसले के बाद मीडिया रिपोर्ट्स की ओर से बताया जा रहा है कि फैसले के विरोध में संजय सिंह का गुट कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है. क्योंकि कई मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि इस मामले को कानूनी तौर पर उठाने के लिए संजय सिंह की गुट की ओर से तैयारी की जा रही है.

'फैसले के बारे में नहीं है पूरी जानकारी'

वहीं, खेल मंत्रालय के इस फैसले के बाद संजय सिंह का भी बयान आया है. संजय सिंह का कहना है कि अभी तक उन्होंने लेटर नहीं पढ़ा है. ऐसे में वे पहले आदेश को पढ़ेंगे, उसके बाद ही कुछ कहेंगे. संजय सिंह ने कहा, 'अभी मैं फ्लाइट में था और मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है. साथ ही मुझे कोई लेटर भी नहीं मिला है.'

'लेटर देखने के बाद लूंगा फैसला'

उन्होंने आगे कहा, 'ऐसे में लेटर लेने के बाद मैं पहले उसे अच्छे से देखूंगा. इसके बाद ही मैं बताऊंगा कि मेरा अगला कदम क्या होगा. सुनने में आया है कि मेरी गतिविधियों पर रोक लगाई गई है. ऐसे में पहले मैं यह जानना चाहता हूं कि मेरी किस तरह की गतिविधि पर रोक लगाई गई है. तब तक मैं कुछ नहीं कहुंगा.'

जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे हैं बृजभूषण सिंह

वहीं, न्यूज एजेंसी PTI ने अपने सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है कि WFI के पूर्व अध्यक्ष और कैसरगंज से BJP सांसद बृजभूषण शरण सिंह को भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मीटिंग के लिए बुलाया है. ऐसे में कई मीडिया रिपोर्ट्स की ओर से बताया जा रहा है कि इस मीटिंग के बाद वे कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं.

संजय सिंह को मिले थे 40 वोट

बता दें कि हाल में WFI के सभी पदों के लिए चुनाव कराए गए थे. इसमें संजय कुमार सिंह ने पहलवान अनीता श्योराण को हराकर जीत हासिल की थी. चुनाव में संजय कुमार सिंह को जहां 40 वोट, तो अनीता श्योराण को महज 7 वोट ही मिले थे. संजय सिंह की जीत के बाद कुछ पहलवानों ने अपना विरोध जताना शुरू कर दिया था. पहलवानों का कहना था कि संजय सिंह बृजभूषण सिंह के करीबी हैं. ऐसे में संजय सिंह के अध्यक्ष पद पर बने रहने से कुश्ती संघ से बृजभूषण सिंह का दबदबा कम नहीं होगा.

